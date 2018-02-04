В Бухаресте люди с иконами прервали показ отмеченного в Каннах фильма

В кинозале Музея румынского крестьянина группа людей с иконами в руках прервала демонстрацию фильма «120 ударов в минуту». Кинолента в 2017 году получила Гран-при Каннского фестиваля.

Во время сеанса в зале начали петь «Спаси, господи, твой народ!» и гимн Румынии. После этого активисты поднялись на сцену зала и развернули транспаранты «Румыния — не Содом и Гоморра» и «Эй, Сорос, оставь детей в покое».

Противники фильма объяснили, что это произведение нельзя демонстрировать именно в этом зале, потому что «фильм — о гомосексуалистах, а румынский крестьянин — православный христианин», сообщил портал hotnews.ro.

Фильм «120 ударов в минуту» снял француз Робен Кампийо. В центре сюжета — работа общественной организации, которая борется с безразличием общества к больным СПИДом. Два активиста — Натан и Шон — познакомились в ходе этих акций и полюбили друг друга, несмотря на опасность заболевания.

В Каннах кроме Гран-при фильм получил приз Queer Palm как лучший фильм ЛГБТ-тематики, а также приз ФИПРЕССИ.