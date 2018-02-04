Лучшим фильмом Испании признали «Книжную лавку»

Премию «Гойя» — высшую награду Академии искусств и кинематографии Испании — за 2017 год в категории «Лучший фильм» получила «Книжная лавка» режиссера Исабель Койшет.

Фильм снят по мотивам романа английской писательницы Пенелопы Фицджеральд. Главная героиня (Эмили Мортимер) приехала в небольшой городок на английском побережье с целью исполнить свою давнюю мечту — открыть книжную лавку.

Койшет уже несколько раз получала бюст Гойи — в том числе как лучший режиссер за фильм «Тайная жизнь слов» в 2006 году.

Лучшим европейским фильмом 2017 года стала шведская картина «Квадрат» режиссера Рубена Эстлунда, который ранее был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что анимационная студия Pixar планирует выпустить мультфильм про каталонский футбольный клуб «Барселона».