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Спилберг рассказал о планах снять пятую часть «Индианы Джонса»

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Американский режиссер Стивен Спилберг подтвердил, что планирует начать работу над пятым фильмом о приключениях Индианы Джонса. Об этом сообщает The Independent.

Выход картины запланирован на 10 июля 2020 года. Отмечается, что ради этого проекта Спилберг отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история».

Последняя часть о приключениях уже легендарного археолога «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла в 2008 году.

Как уточняет «Газета.ру», в работе над пятым фильмом, как и над предыдущими картинами, будет задействован в качестве исполнительного продюсера Джордж Лукас. Композитором станет Джон Уильямс.

При этом, кто помимо Харрисона Форда, войдет в актерский состав новой ленты, пока неизвестно.

22 января портал iz.ru сообщил, что фильм «Чудо-женщина-2» станет первой голливудской картиной, на съемках которой будут соблюдаться правила борьбы с сексуальными домогательствами.

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