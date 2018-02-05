5 миллиардов на здоровье

В Геленджике состоялось открытие многофункционального медицинского комплекса, который построила компания «Роснефть». Новый центр не имеет аналогов в России. В нем представлено самое передовое оборудование, в том числе магнитно-резонансный и компьютерный томографы. Высокотехнологичный медсервис будет доступен не только сотрудникам нефтяной компании, но и россиянам, застрахованным в СОГАЗе. Через год центр планируют включить в систему ОМС. Церемонию открытия посетили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Пятиэтажный многопрофильный медицинский центр торжественно открыли 2 февраля. Медцентр построила «Роснефть» в рамках программы развития социальной инфраструктуры города-курорта.

Краснодарский край — один из ключевых для «Роснефти», там работают около 14 тыс. сотрудников компании (с их семьями — больше 40 тыс. человек). Сотрудники «Роснефти» застрахованы в СОГАЗе.

— Мы открываем комплекс, который является, по мнению специалистов, самым современным в стране, — заявил на церемонии открытия Игорь Сечин. — В строительство и оснащение медицинского центра и объектов инфраструктуры «Роснефть» вложила 5 млрд рублей. В центре представлены более 30 направлений современной диагностики и лечения. Он оснащен новейшим медицинским оборудованием, в том числе уникальным.

В новом центре специалисты смогут использовать для лечения пациентов, например, единственный в России аппарат для глубинного изучения артерий, вен, капилляров и сосудов лимфатической системы. Он позволяет проводить операции любой сложности. По мнению главы хирургического отделения Андрея Проценко, в ряде случаев прибор позволит бороться с онкологическими заболеваниями. Но в первую очередь он необходим для тех, у кого случился инфаркт. Аппарат поможет найти лопнувший сосуд и фактически устранить повреждение.

Глава страховой компании СОГАЗ Владислав Баранов рассказал «Известиям», что в скором времени комплексом смогут воспользоваться все россияне по программе ОМС.

— На сегодняшний день в России застрахованы в компании СОГАЗ более 20 млн россиян. (Всего застрахованных в России около 145 млн. — «Известия»). В дальнейшем, после включения центра в систему ОМС, амбулаторно в нем сможет обследоваться любой гражданин России. Поставить точный диагноз и назначить лечение пациенту возможно будет за одно посещение. Мы рассчитаны на прием 700 человек в сутки, — пояснил он.

В новом комплексе специалистам будет доступно оборудование для телемедицины. Врачи смогут проводить операции под руководством ведущих специалистов лучших клиник Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежных стран.

— В центре созданы все условия для оказания любого вида медицинской помощи. Гибридная операционная, пожалуй, по уровню входит в десятку лучших в мире, позволяет работать одновременно нескольким командам хирургов. Прекрасная реанимация и интенсивная терапия, современный консультативно-диагностический центр. Эта цифровая клиника, где внедрена современная логистика всех процессов и технологий, вся информация, в том числе от медицинских приборов, включена в единую медицинскую информационную систему, предусмотрены телемедицинские технологии для дистанционных консультаций и консилиумов, — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

На территории комплекса расположена вертолетная площадка для всех экстренных служб.

Для сотрудников многопрофильного медицинского центра построен многоквартирный жилой дом и комплекс бытового обслуживания. Это поможет привлечь в Геленджик высококвалифицированных специалистов.

Строители завершили работу над медицинским комплексом в рекордные сроки — за 13 месяцев, хотя изначально планировалось реализовать проект за два года. Договор на строительство объектов глава компании «Роснефть» Игорь Сечин подписал 10 октября 2016 года во время Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле.