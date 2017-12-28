В России растет количество перинатальных центров

Некоторые регионы не уложились в установленные сроки строительства перинатальных центров. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства и главами субъектов федерации. В последний раз правительство проводило совещание на эту тему в мае. Тогда Дмитрий Медведев отмечал, что срыв сроков строительства таких центров станет поводом для персональных вопросов к главам регионов.

В совещании приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, а также главы Бурятии Алексей Цыденов, Карелии Артур Парфенчиков, Красноярского края Александр Усс, Архангельской, Ленинградской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей Игорь Орлов, Александр Дрозденко, Михаил Ведерников, Олег Кожемяко, Алексей Островский, Александр Никитин и Сергей Морозов.

— Я напомню, что за последние годы было многое сделано, было построено много центров, но тем не менее в целом ряде регионов возникли некоторые проблемы, почему, собственно, я дал поручение Ольге Юрьевне Голодец и коллегам ускорить темпы работы, — сказал глава правительства.

Все центры необходимо было сдать до конца текущего года, но не все регионы справились с этой задачей. В Красноярском крае, Тамбовской, Смоленской, Ленинградской областях работы велись медленно в связи с многократной заменой подрядчиков и субподрядчиков и несостоятельностью организаций, которые выиграли конкурс на проведение строительства. Особые претензии со стороны Фонда обязательного медицинского страхования были к Бурятии и Красноярскому краю. Перинатальные центры в Норильске и Улан-Удэ могут быть введены в эксплуатацию лишь в феврале и сентябре 2018 года соответственно.

По данным Росстата, число новорожденных, родившихся больными и заболевших, постепенно снижается. В 2008 году этот показатель составлял 632 тыс., в 2016-м — около 597 тыс. Сейчас на 1 тыс. новорожденных приходится 6 умерших, 10 лет назад — 8,5. Смертность женщин от осложнений беременности, родов и в ходе послеродового периода за 8 лет удалось сократить более чем вдвое — с 20,7 на 100 тыс. родивших до 10. А за первые десять месяцев нынешнего года, по данным Минздрава, этот показатель составил 7,3.