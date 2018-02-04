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Apple будет бесплатно ремонтировать iPhone 7

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank Duenzl
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Американская корпорация Apple будет бесплатно ремонтировать iPhone 7, в случае если у смартфонов имеется ошибка «нет сети». Об этом сообщается на сайте корпорации.

В частности, речь идет об устройствах, изготовленных в период с сентября 2016 года по февраль 2018 года, большинство из которых были проданы в Китае, США, Японии и Гонконге. Пользователи смартфонов, обнаружившие проблему в работе смартфонов, смогут связаться с представителями Apple и потребовать возмещения расходов на ремонт. Предполагается, что представители компании будут лично связываться с владельцами неисправных iPhone 7, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Apple собирается сократить производство iPhone X в два раза.

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