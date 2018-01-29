Apple планирует в два раза сократить производство iPhone X

Apple собирается сократить производство iPhone X в I квартале 2018 года приблизительно с 40 млн до 20 млн гаджетов в связи с низкими продажами.

Как передает портал Nikkei, компания уже уведомила об этом поставщиков комплектующих для iPhone X.

По данным портала, причиной решения Apple о двукратном снижении производства iPhone X стали низкие продажи смартфона на европейском, американском и китайском рынках во время новогодних праздников.

Портал iz.ru ранее сообщал о падении цен на iPhone X на российском рынке. В середине января стоимость самой дорогой версии гаджета опустилась до 80 тыс. рублей.