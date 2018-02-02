Apple начала продавать использованные iPhone 7 и 7 Plus

Компания Apple начала продавать в США восстановленные смартфоны iPhone 7 и 7 Plus, которые ранее уже использовались другими пользователями.

При покупке гаджетов, бывших в употреблении, жители США смогут сэкономить от $50 до $80 в зависимости от объема памяти смартфона и цвета его корпуса.

Восстановленные смартфоны iPhone 7 доступны в версиях с объемом памяти 32, 128 и 256 гигабайт. Гаджеты представлены в черном, сером, серебряном, розовом и золотом цветах.

Как передает «Федеральное агентство новостей», желающим купить восстановленные iPhone 7 Plus доступны только смартфоны с памятью 32 и 128 гигабайт.

На восстановленные смартфоны Apple распространяется такая же гарантия, как на новые устройства. Они продаются в фирменной упаковке и с новыми аксессуарами.