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Apple начала продавать использованные iPhone 7 и 7 Plus

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Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin
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Компания Apple начала продавать в США восстановленные смартфоны iPhone 7 и 7 Plus, которые ранее уже использовались другими пользователями.

При покупке гаджетов, бывших в употреблении, жители США смогут сэкономить от $50 до $80 в зависимости от объема памяти смартфона и цвета его корпуса. 

Восстановленные смартфоны iPhone 7 доступны в версиях с объемом памяти 32, 128 и 256 гигабайт. Гаджеты представлены в черном, сером, серебряном, розовом и золотом цветах.

Как передает «Федеральное агентство новостей», желающим купить восстановленные iPhone 7 Plus доступны только смартфоны с памятью 32 и 128 гигабайт. 

На восстановленные смартфоны Apple распространяется такая же гарантия, как на новые устройства. Они продаются в фирменной упаковке и с новыми аксессуарами. 

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