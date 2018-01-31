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Цены на iPhone 8 Plus в РФ упали до рекордного уровня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Цены на смартфоны iPhone 8 Plus от американской компании Apple упали в России до рекордно низких значений. С момента старта продаж флагманского гаджета в сентябре 2017 года он подешевел примерно на 15 тыс. рублей.

В настоящее время iPhone 8 Plus 64 Gb можно приобрести в Сети за 51,5 тыс. рублей, а на отдельных площадках — даже за 50,03 тыс. Отмечается, что большинство реселлеров Apple пока воздержались от радикального снижения цен: кое-где смартфон можно найти даже дороже, чем при старте продаж за 65 тыс. рублей, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на «Ньюинформ».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Apple планирует в два раза сократить производство iPhone X в I квартале 2018 года приблизительно с 40 млн до 20 млн гаджетов из-за низкого спроса.

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