Прямой эфир

Корпорация Apple заявила о рекордной в истории выручке

0
Фото: Global Look Press/Bodo Marks
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корпорация Apple заявила о рекордном уровне выручки в первом квартале 2018 финансового года, следует из отчета компании.

Выручка за I квартал, окончившийся 30 декабря 2017 года, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила $88,3 млрд.

Отмечается, что рост был всеобщим, включая наивысшую выручку от новой линейки айфонов — iPhone Х. Чистая прибыль Apple превысила $20 млрд.

Ранее сообщалось, что компания Лорин Пауэлл Джобс, вдовы основателя Apple Стива Джобса, ведет переговоры об инвестициях в новостное подразделение издания BuzzFeed.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Apple удалила Telegram из App Store из-за неприемлемого контента
Apple планирует в два раза сократить производство iPhone X

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017