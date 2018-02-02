Корпорация Apple заявила о рекордной в истории выручке

Корпорация Apple заявила о рекордном уровне выручки в первом квартале 2018 финансового года, следует из отчета компании.

Выручка за I квартал, окончившийся 30 декабря 2017 года, выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила $88,3 млрд.

Отмечается, что рост был всеобщим, включая наивысшую выручку от новой линейки айфонов — iPhone Х. Чистая прибыль Apple превысила $20 млрд.

Ранее сообщалось, что компания Лорин Пауэлл Джобс, вдовы основателя Apple Стива Джобса, ведет переговоры об инвестициях в новостное подразделение издания BuzzFeed.