Казахстанец притворился девушкой и вышел в финал конкурса красоты

Житель Алма-Аты дошел до финала женского конкурса красоты. для этого красавцу даже не пришлось менять пол!

22-летний Илай Дягилев отправил фото на конкурс Miss Virtual Kazakhstan. Молодой человек накрасил и надел парик, свой образ он назвал Ариной Алиевой.

Когда Илай понял, что зашел слишком далеко, решил признаться. Организаторы шутки не оценили и дисквалифицировали Дягилева.

Илай говорит, что своим поступком хотел показать, как современные девушки однотипны и неестественны.