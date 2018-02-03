Ученые назвали возраст пика сексуального удовольствия

Люди получают наибольшее удовольствие от секса после достижения 60 лет.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Single Singles in America, проводимого при поддержке ученых Индианского университета.

Как выяснили организаторы опроса, наибольшее удовлетворение от своей сексуальной жизни мужчины испытывают в возрасте 64 лет, а женщины — в возрасте 66 лет.

Участниками исследования стали 5 тыс. человек. В нем приняли участие только люди, не состоящие в браке, передает The Daily Mail.