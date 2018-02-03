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Путин и Назарбаев обсудили итоги конгресса по Сирии в Сочи

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым итоги Конгресса сирийского национального диалога, прошедшего в Сочи.

«Н.А. Назарбаев поздравил В.В. Путина с успешным проведением в Сочи 30 января с.г. Конгресса сирийского национального диалога. Подчеркнуто, что реализация принятых в ходе конгресса решений станет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой ООН», — сообщает в субботу пресс-служба Кремля. Главы двух государств особо отметили востребованность продолжения взаимодействия в рамках Астанинского формата.

Путин и Назарбаев затронули «ряд актуальных вопросов дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере современных технологий».

Как ранее сообщал портал iz.ru, Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января. В мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. делегатов. Вместе с Россией соорганизаторами форума выступили Иран и Турция.

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