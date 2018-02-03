Европарламент обсудит отмену зимнего и летнего времени

Европарламент 8 февраля рассмотрит проект резолюции об отмене перехода на летнее и зимнее время в странах ЕС. Документ подготовил парламентский комитет по вопросам транспорта.

Инициатива смены времен выдвинута Европейской экономической комиссией ООН. В последнее воскресенье марта стрелки переводят на час вперед, а в последне воскресенье октября — обратно.

В мире по такой системе живут 65 государств и 10 территорий. В частности, переход на летнее время применяют все европейские страны, кроме России, Белоруссии и Исландии, уточняет Regnum.

В России перевод стрелок впервые произвели в 1917 году. В 2011 году президент Дмитрий Медведев отменил очередную корректировку, зафиксировав на всей территории страны летнее время.

После длительных общественных дискуссий в 2014 году в России стрелки переведены еще раз и зафиксировано зимнее время. Кроме того, в 2016 году ряд субъектов РФ сменили часовые пояса.

Как писал iz.ru, в ноябре на зимнее время перешли США и Канада.