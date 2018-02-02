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Жители двух улиц Саратова из-за отсутствия воды топят снег

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Жители двух улиц Саратова, Ипподромной и Шехурдина, вынуждены топить снег, из-за того что в их домах нет воды. О своем опыте они рассказывают в социальных сетях.

Так, местная жительница пишет, что ходит на улицу за снегом с ведром. Набивая его до краев, после таяния получает лишь небольшую кастрюльку воды. Другая рассказывает, что власти Саратова распорядились организовать лишь один пункт подвоза, на Московском шоссе. Однако туда она отправиться не может из-за ребенка. Что делать в этой ситуации пожилым людям — непонятно, сетуют горожане.

Саратовцы также рассказывают, что представители водоканала пообещали восстановить водоснабжение, прерванное из-за аварии, к сегодняшнему утру. Однако до настоящего времени этого не произошло. В автоцистернах к домам питьевая вода тоже не подвозится.

Между тем, как заявили ИА «Взгляд-инфо» в пресс-службе МУПП «Саратоввовдоканал», воду отключили накануне из-за обнаружения течи в системе водоснабжения. Поломку устранили, но нашли еще одну. В течение сегодняшнего дня она должна быть устранена.

О подобной ситуации в Саратове портал iz.ru сообщал 29 января. От водоснабжения были отключены жилые дома в Ленинском районе города. Без воды оказались жильцы 93 домов.

22 января жильцы многоэтажки в Санкт-Петербурге пытались привлечь внимание коммунальных служб к затопленному подвалу, устроив там заплыв на надувной лодке и опубликовав запись в интернете.

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