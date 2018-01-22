В Петербурге жильцы дома устроили заплыв на лодке в затопленном подвале

Жильцы одного из многоквартирных домов в Санкт-Петербурге в попытке привлечь внимание коммунальных служб к затопленному подвалу устроили в нем заплыв на надувной лодке и опубликовали видеозапись в интернете.

Как рассказала одна из жительниц дома Наталья Давыдова, акцию устроили от отчаяния.

«[В заплыве] участвовала сама. Решилась от отчаяния», –– цитирует ТАСС женщину.

«Катание» на лодке прошло 21 января в подвале дома № 9/30 на 9-й Советской улице в центре Петербурга.

В комментарии к видеозаписи женщина поинтересовалась, куда обращаться для устранения затопления.

Как сообщили в администрации Центрального района, к настоящему моменту авария устранена.

«Заявка по адресу поступила в 22:40 мск в субботу о порыве по линии холодного водоснабжения. Прорыв был обнаружен не сразу в силу того, что подвал несколько лет находится в частной собственности. Управляющая компания приняла решение вскрыть подвал, воду откачали», –– сообщили в администрации.

22 января портал iz.ru сообщил, что в Уфе удалось восстановить водоснабжение в «бракованном» доме.