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СК начал проверку после заплыва на лодке в затопленном подвале в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи начали проверку после того, как жильцы многоквартирного дома в Санкт-Петербурге устроили заплыв на лодке по затопленному подвалу в надежде на то, что коммунальщики обратят внимание на их проблему. Об этом сообщили в региональном СК.

«В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сведений о неоднократных затоплениях водой подвала одного из домов на 9-й Советской улице», –– говорится в сообщении следственного управления.

22 января портал iz.ru сообщил, что жильцы одного домов в Центральном районе Санкт-Петербурга устроили «катание» на надувной лодке в затопленном подвале.

Как рассказала одна из жительниц дома, Наталья Давыдова, акцию провели от отчаяния, так как коммунальщики никак не решали проблему.

После этого в администрации Центрального района сообщили, что к настоящему моменту авария устранена.

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