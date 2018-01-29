Более 90 домов в Саратове отключены от водоснабжения

Водоснабжение зданий в Ленинском районе Саратова возобновится в ближайшие часы. Аварийно-ремонтные работы на улице Перспективной продолжаются с 28 января.

Власти организовали подвоз питьевой воды к Саратовской городской детской больнице № 7 и детским садам № 194 и 225. Без воды оказались жильцы 93 домов на улицах Перспективной, Тархова, Лебедева-Кумача и других. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Как ранее писал портал iz.ru, 22 января жильцы одного из многоквартирных домов в Санкт-Петербурге пытались привлечь внимание коммунальных служб к затопленному подвалу. Для этого они устроили в нем заплыв на надувной лодке и опубликовали видеозапись в интернете.