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Мэрия Уфы сообщила о восстановлении водоснабжения в бракованном доме

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Местная администрация рассказала о восстановлении водоснабжения в доме, который был сдан застройщиком с многочисленными нарушениями, по улице Блюхера в Уфе Республики Башкортостан, сообщила пресс-служба мэрии.

Многоэтажный дом 3/8 по улице Блюхера застройщик сдал с многочисленными нарушениями, в результате чего уже в первые месяцы эксплуатации местные жители страдают от коммунальных аварий. Чтобы восстановить водоснабжение в секции Д, городские коммунальщики и районная администрация работали совместно с управляющей компанией, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Инцидент произошел 16 января, когда в доме прорвало трубы с водой. Три дня жители многоэтажки оставались без холодного и горячего водоснабжения, и только 18 января коммунальщики стали откачивать воду из подвала. К вечеру того же дня холодное водоснабжение было восстановлено, а 19 января было заменено насосное оборудование горячего водоснабжения и восстановилась подача горячей воды.

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