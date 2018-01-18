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Несколько многоэтажек в Барнауле остались без воды из-за аварии

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Несколько многоэтажных домов остались без водоснабжения в одном из районов Барнаула. Причина — повреждение водовода.

Как сообщает ресурс altapress.ru со ссылкой на МЧС, ремонтные бригады сумели остановить выход воды на поверхность. Наледь тоже удалось убрать. Ликвидация аварии продолжается.

По предварительным данным, без воды остаются 10 домов. Коммунальные службы обещают устранить последствия аварии сегодня к вечеру.

Портал iz.ru 14 января сообщал о том, что в Узловском районе Тульской области без водоснабжения остались более 12 тыс. жителей.

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