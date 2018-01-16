Режим повышенной готовности ввели в Таганроге из-за аварии на водоводе

В Таганроге Ростовской области начал действовать режим повышенной готовности. Он был введен из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций после аварии на водоводе. Кроме того, власти не исключают обрыва ЛЭП во время непогоды. Режим будет действовать в городе до особого распоряжения.

RostovGazeta уточняет, что воды в Таганроге, как ожидается, не будет двое суток. Причина — не только утечка на Донском техническом водоводе, но и так называемые отгонные явления, которые вызвало изменение уровня воды у берегов Дона и Азовского залива. А до этого власти предупредили горожан, что, пока длятся ремонтные работы, они будут получать холодную воду с пониженным давлением.

Портал iz.ru сообщал накануне о том, что для жителей города организован подвоз холодной воды. Доставляют воду к домам по заявкам.