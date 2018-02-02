Интерес к «дальневосточному гектару» начали проявлять иностранцы

Граждане Украины, Белоруссии, США и Казахстана проявляют интерес к проекту «Дальневосточный гектар». Об этом сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Павел Волков, подводя первые итоги программы.

Всего же за год реализации проекта на получение земли было подано 109 245 заявлений. В рамках программы было предоставлено 35 262 га. Более 8 тыс. заявок находятся на стадии заключения договоров. Подавляющее большинство тех, кто подал заявки, — жители Дальнего Востока. На первом месте — Приморье, затем следуют Якутия и Хабаровский край. На остальные субъекты, в том числе зарубежные страны, приходится около 15%, отметил замминистра.

В основном граждане намерены использовать полученную землю для индивидуального жилищного строительства, а также для развития бизнеса. Если раньше, по словам Волкова, 70% земли входило в так называемую зону нельзя, то сейчас доступная территория расширена на 40 тыс. кв. км.

«Это сделано, так как мы не хотим терять людей, готовых к участию в программе, — цитирует замминистра ИА ЕАОМеdia.

Впрочем, ограничения на распределение земель существуют в крупных городах. Так, в конце 2017 года стало известно о том, что бесплатную землю давно нельзя получить в радиусе 10 км от Южно-Сахалинска. Теперь же в этот список попадают земли городских округов.

Портал iz.ru в ранее сообщал о том, что в сентябре впервые с начала действия программы суд отозвал право на пользование земельным участком. Он был изъят у местной жительницы, которая оформила участок на месте сквера, в самом центре Ванино.