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При крушении военного самолета в Китае погибли 12 человек

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Han Chuanhao
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Крушение военного самолета произошло в Китае. В результате погибли 12 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на военные источники.

По данным издания, разбившееся судно является самолетом-заправщиком нового типа. Никто из находящихся на борту не успел воспользоваться парашютом, в связи с чем все члены экипажа погибли.

Это не первый случай крушения военного самолета в Китае на этой наделе. В понедельник военный самолет потерпел крушение вблизи китайского города Суйян провинции Гуйчжоу.

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