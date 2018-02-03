Чертовщина какая-то

Февраль — месяц карнавалов. Отмечают его практически во всем мире: на Гоа и в Макао, в Рио-де-Жанейро и Барранкилье, в Новом Орлеане и Квебеке и, конечно, в Европе, откуда эта традиция и пошла. Самые популярные из карнавалов Старого Света проходят во французских Ницце и Дюнкерке, немецких Майнце, Кельне и Дюссельдорфе, испанском Тенерифе и, естественно, в Италии — в Венеции, на Сицилии и Сардинии. Но это только если говорить о наиболее известных. А вообще-то в феврале гуляют повсеместно — в Австрии, Бельгии и Швейцарии, Польше и Чехии, в Скандинавии и на Балканах. Портал iz.ru не мог пройти мимо всеобщего веселья.

«Пятое время года»

Традиции карнавала уходят в далекое прошлое. А вот в том, насколько оно далекое, историки пока к единому знаменателю не пришли. Собственно, есть две точки зрения — античная и средневековая. Некоторые специалисты (прежде всего антиковеды) видят корни массовых народных празднеств с обильными возлияниями, ритуальным обжорством и прочими непотребствами еще в античных Дионисиях и Вакханалиях. Другие (в основном медиевисты) считают, что эти традиции умерли в эпоху темных веков и средневековые карнавалы не имеют к ним никакого отношения. Видимо, правы и те и другие, как обычно и бывает в дискуссиях об исторических корнях сложных социальных и культурных явлений. Точно можно сказать, что по форме карнавал — действо совершенно языческое, пусть в Средние века его условно «встроили» в систему христианских праздников. В ту эпоху все праздники имели религиозную подоплеку, но карнавал — в наименьшей из всех степени.

Если античные Дионисии и Вакханалии проходили в марте, то карнавалы всегда проходят в феврале, в последнюю неделю перед Великим постом. Откуда пошла именно эта традиция, теперь уже точно сказать невозможно, но, видимо, из традиционных народных праздников, посвященных окончанию зимы. А уже позже церковь связала эти мероприятия с началом Великого поста.

Карнавал_8 Карнавал в Риме. Картина XVII века Фото: commons.wikimedia.org

Интересно, что официальная церковь довольно последовательно выступала противником безудержных народных гуляний, но вынуждена была мириться с народным волеизъявлением. Излишний догматизм и жесткость в мелочах могли вызвать обратную реакцию у простых людей, вера которых строилась больше на традиции и повседневных практиках, нежели на глубоком осознании христианского учения. Вот и Великий пост большинством воспринимался скорее как тяжелая повинность, нежели время духовного очищения и просветления. А перед этим испытанием людям просто необходима была отдушина, эмоциональный взрыв, выплеск энергии умерщвляемой плоти.

Все хотели немного побыть язычниками, и церковь вынуждена была смириться с этим или хотя бы закрыть на это глаза. Всего на несколько дней. Кстати, и само слово «карнавал» связано с преддверием поста, оно происходит от латинских слов саrnе («мясо») и vale («прощай»). У западных и южных славян этому празднику соответствует «мясопуст», на Руси — масленица, у скандинавов — вастлавьи, у словенцев — курентованье, у французов — марди гра.

В дни карнавала всё вставало с ног на голову. Отменялись все сословные различия, разрешались практически любые шутки в отношении духовенства и аристократии, шло безудержное веселье и скоморошество. Это временное упразднение иерархических отношений между людьми создавало на карнавальной площади особый тип общения, невозможный в обычной жизни. Вырабатывались особые формы площадной речи и площадного жеста, откровенные и вольные, не признающие никаких дистанций между общающимися и свободные от обычных норм этикета и пристойности. Люди надевали смешные костюмы и маски, чтобы быть свободнее и раскованнее. Это был веселый народный праздник плотской радости — простого грубоватого юмора, чревоугодия, пьянства и откровенного разврата. Он как бы исключался из обычных норм и правил, неслучайно его называли «пятое время года».

Карнавал_1 Масленица. Художник Борис Кустодиев Фото: commons.wikimedia.org

В привычных нам сегодня формах это был городской праздник, хотя в деревнях, где жило большинство населения средневековой Европы, его тоже отмечали. Наверное, немного по-иному. Организацию городских «мероприятий» постепенно взяли на себя профессиональные сообщества — цеха и гильдии, а потом подключились и городские магистраты. Стали возникать специфические местные ритуалы, и здесь уже каждый город находил какие-то свои особенности. Но в целом идеология и структура праздника оставалась общей. И везде языческого начала в нем было гораздо больше, чем христианского.

Со временем европейцы занесли карнавальную традицию в колонии, где она обогатилась местным колоритом и засияла новыми красками. Да и в самой Европе карнавалы менялись, теряя связь с народными обычаями и приобретая всё больше коммерческих черточек. Поговорим о трех самых знаменитых в мире карнавалах — довольно традиционном кельнском, куртуазно-эстетском венецианском и безудержном бразильском.

Кельн. «Бабий бунт» и «Розовый понедельник»

Впервые карнавал (фастнахт) в городе на Рейне упоминается в хронике за 1341 год. Потом традиция как-то растворилась, но в 1823 году карнавал возрождается и обрастает организационными структурами вроде праздничного комитета, парадных корпусов, шутовского правительства-триумвирата из «принца», «девы» и «крестьянина», который председательствует на всех важных карнавальных мероприятиях. Подготовка начинается 11-го числа 11-го месяца (ноября) в 11 часов 11 минут. В это время открываются карнавальные заседания, на которых горожане обсуждают программу будущего карнавала, выбирают членов комитета, кандидатуры на главные «роли». Сам же праздник начинается, как и положено, в феврале.

Карнавал_2 Карнавал в Кельне. Открытка 1899 года Фото: commons.wikimedia.org

Открывается уличный карнавал в «Бабий четверг» — за пять дней до поста. В нем принимают участие все горожане за исключением полиции и медиков. Начало праздника происходит на Старой площади, где в 11 часов 11 минут женщины штурмом «берут» городскую ратушу. Провозглашается матриархат, а со всех встречных мужчин безжалостно срезают галстуки.

Праздник и возлияния продолжаются все последующие дни, а апогей его приходится на «Розовый понедельник», когда обер-бургомистр передает принцу карнавала ключ от ратуши. В городе начинается праздничное шествие. По улицам идут все официально зарегистрированные карнавальные сообщества (наследие цехов и гильдий), каждое из них везет с собой смешную фигурку из папье-маше, высмеивающую политиков.

Карнавал_3 Карнавал в Кельне. 2008 год Фото: Global Look Press/Crossland, D.

Понаблюдать за действом съезжается до полутора миллионов человек. Завершается праздник в ночь на «Пепельную среду», когда на улицах полыхают тряпичные чучела «нуббель», символизирующие зиму и болезни. В среду народ похмеляется и по традиции ест рыбные блюда. Верующим католикам, у которых в этот день начинается Великий пост, священники в церквах рисуют золой на лбу крест, чтобы помнили, из чего появились и во что обратятся.

Помимо кельнского, не менее древними и знаменитыми в Германии считаются карнавалы в Дортмунде и Майнце.

Венеция. Царство таинственных масок

Первое упоминание о нем относится к 1094 году, во всяком случае именно тогда дож Витале Фалиеро впервые использовал название «Венецианский карнавал» в официальном документе. Считается, что с 1162 года, когда на площади Сан-Марко проходили народные гулянья в честь победы над патриархом Аквилеи, карнавал стал ежегодным.

Маски на венецианском карнавале появились не ранее XIII–XIV веков. В это время город находился в зените славы и могущества, был европейским культурным центром и сам устанавливал внутренние правила. Порой, довольно вольные. Тогда же оформились основные составляющие карнавальной недели, например, парад гондольеров или Festa delle Marie — праздник, посвященный освобождению венецианских девушек, похищенных истрийскими пиратами.

Карнавал_5 Венецианский карнавал. Картина XVIII века Фото: commons.wikimedia.org

И всё же визитной карточкой венецианского карнавала являются именно маски. Вместе с особенными костюмами они позволяли людям оставаться неузнанными, чтобы спокойно пренебрегать общепринятыми нормами морали. В эту неделю девичья скромность и супружеская верность считались предрассудком, как и любые сословные преграды.

Традиционным мужским костюмом для карнавала был черный широкий плащ (tabarro) в сочетании с шелковой накидкой (bauta), треугольной шляпой (tricorno) и белой маской. Женские костюмы и маски были гораздо разнообразнее. Восходят они к народному театру комедии дель арте. К классическим венецианским маскам относятся маски Баута, Венецианская дама, Коломбина, Кот, Доктор Чумы и Вольто.

Карнавал_4 Парад гондольеров. 2018 год Фото: Global Look Press

Со временем маски приобрели в Венеции такую ​​популярность, что их стали носить даже в обычные дни, зачастую используя как для адюльтера, так и для совершения преступлений. Это побудило церковь и совет республики объявить запрет на ношение масок. Разрешалось одевать их только во время карнавала.

Захвативший в 1797 году Венецию Наполеон Бонапарт решил прекратить безобразия и запретил карнавал. Возродился он лишь в последние десятилетия ХХ века уже скорее как театральное и коммерческое явление, нежели народный праздник. Впрочем, это не мешает венецианскому карнавалу оставаться весьма ярким и значимым событием в европейской жизни и привлекать до полумиллиона туристов ежегодно.

Рио-де-Жанейро. Танцуют все!

Как же было ему не стать самым знаменитым в мире, если история самого города Рио-де-Жанейро началась с карнавала. В 1567 году португальские войска при поддержке индейцев отвоевали у французов маленькую деревушку на берегу залива Гуанабара, и празднования по поводу этой исторической победы вылились в стихийное карнавальное шествие, которое устроили индейцы в нарядах из цветных перьев. На этом месте в Рио-де-Жанейро была заложена первая улица, с которой и начал строиться город. А карнавал в феврале стал любимым развлечением его жителей в соответствии с португальской католической традицией. Это было именно религиозное шествие и начиналось оно от церквей. У индейцев и африканцев (которых вскоре стали активно завозить) в отличие от Европы не существовало праздника проводов зимы, к тому же в Бразилии в феврале разгар лета!

Карнавал_6 Карнавал в Рио-де-Жанейро. 1953 год Фото: Getty Images/Michael Ochs Archives

В 1835 году сапожник по имени Жозе Нориега де Асеведо Паредес по прозвищу Зе-Перейра собрал группу веселых приятелей, арендовал барабаны и литавры всех размеров, и в дни почти забытого карнавала они вышли на улицу, распевая во всё горло популярные песенки под оглушительный аккомпанемент ударных инструментов. Инициатива Зе-Перейры понравилась людям и вернула карнавал на улицы города. С этого времени развитие карнавальной культуры было стремительным, причем с каждым годом праздник становился всё более массовым, а его участники всё более изобретательными. Уличные шествия стали обогащаться элементами маскарада — их участники облачались в яркие стилизованные костюмы и прятали лицо под слоем гротескного макияжа, чтобы вволю насладиться карнавальной свободой без риска быть узнанными.

К концу XIX века возникают так называемые ранчо — предвестники нынешних школ самбы. Ранчо — это группа людей в фантастических карнавальных костюмах, которые выходили на улицу с песнями и танцами, с заранее поставленным театральным действом и целым набором музыкальных инструментов — эдакое передвижное кабаре. Репертуар в основном базировался на африканском фольклоре, ведь к этому времени в Бразилии бывшие рабы составляли значительную часть населения. Со временем ранчо сливались в более многочисленные общества или школы, которые в течение всего года готовились к карнавальному шествию. Они не только ставили танцы и придумывали красочные костюмы, но и готовили роскошные повозки, на которых полуобнаженные танцоры демонстрировали свои навыки. Самая первая школа самбы была основана в квартале Эстасио в 1928 году.

Карнавал_7 На улицах Рио-де-Жанейро во время карнавала. 2017 год Фото: Global Look Prees/Marcelo Cortes

Место проведения карнавала — а теперь парада школ самбы — менялось несколько раз. Сначала это была Авенида Сентраль, потом площадь Одиннадцатого Июня. В 1984 году на проспекте Маркиза Сапукаи по проекту знаменитого архитектора Оскара Нимейера был сооружен трехэтажный Самбадром. Длина площадки для праздничных шествий составляет 700 м, а ширина — 13, трибуны рассчитаны на 70 тыс. человек.

Так постепенно карнавал пришел к тому формату, в котором он проходит и сейчас. Начинается карнавал с того, что мэр Рио передает серебряные и золотые ключи от города королю карнавала толстому Момо. О религиозном смысле действия уже давно никто и не вспоминает, зато посмотреть на него в Рио съезжаются миллионы туристов.