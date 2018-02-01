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Адвокат Джигарханяна рассказал о его состоянии здоровья

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Адвокат актера и режиссера Армена Джигарханяна Евгений Парфенов рассказал о состоянии здоровья артиста. По словам Парфенова, Джигарханян идет на поправку, возможно, его выпишут из больницы уже в ближайшую пятницу.

«Армен Борисович поправляется, ничего серьезного, слава Богу, нет. Возможно, завтра его выпишут», — приводит слова Парфенова «Интерфакс».

Парфенов сообщил, что о сведения госпитализации актера из-за заболевания сердца, не соответствует действительности.

«Могу точно сказать, что это никак не связано ни с сердцем, ни с давлением, ни с инсультом. Это вирусная штука», — заявил адвокат артиста.

Он отметил, что Джигарханян был доставлен в медучреждение с подозрением на вирусное заболевание, после того как у него поднялась высокая температура.

Ранее портал iz.ru, в среду народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян был госпитализирован в бессознательном состоянии с сердечным приступом в одну из больниц Москвы.

Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Его фильмография насчитывает более 200 картин. Среди них — «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене»,«Тегеран-43», и многие другие.

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