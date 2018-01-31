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Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии здоровья

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Друг актера и режиссера Армена Джигарханяна Владимир Быстряков рассказал порталу iz.ru о состоянии здоровья артиста. По словам Быстрякова, Джигарханян чувствует себя плохо.

«Я с ним связывался 10 минут назад. Чувствует он себя неважно. У него был перерыв между двумя больницами всего сутки или двое... Судя по его тону, ему сейчас очень нехорошо. Он таким тоном со мной никогда не говорил», — рассказал Быстряков.

По словам друга актера, Джигарханян обещал ему перезвонить через два дня. Быстряков сообщил, что видел в последний раз Джигарханяна в конце прошлого года после съемок телевизионного эфира.

«Тогда он был в нормальном состоянии, но плохо поднимался. Мы посидели вместе, он начитал мне на телефон поздравление с днем рождения своему другу Черкасскому в Киеве, который поставил мультфильм «Остров сокровищ». С ним мы познакомились 30 лет назад на Украине», — отметил друг актера.

Быстряков сообщил, что Джигарханян тоскует по жизни с бывшей супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он считает, что ничто не предвещало разрыва их отношений.

«Ничто не предвещало расставания… Я с ними общался 4 октября, в день его рождения, — они мне вместе звонили, а 8-го числа начался этот жуткий скандал на ровном месте...» — рассказал Быстряков.

Как сообщал портал iz.ru, в среду народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян был госпитализирован в бессознательном состоянии с сердечным приступом в одну из столичных больниц. Информацию о госпитализации актера подтвердил представитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко.

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