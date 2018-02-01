Видео «кровавого суперлуния» появилось в Сети

Американская космическая корпорация NASA опубликовала ролик полного лунного затмения, которое прозвали «кровавым суперлунием».

Как сообщает сайт телеканала «РЕН ТВ», жители Земли смогли понаблюдать сразу три уникальных небесных явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние.

Естественный спутник Земли приблизился к нашей планете на минимальное расстояние, которое составляет порядка 359 тыс. км. Это редчайшее астрономическое явление.

Ранее портал iz.ru сообщал, что астрономы рассказали о полном погружении Луны в тень Земли.