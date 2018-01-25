Москвичи смогут наблюдать редкое «красное суперлуние» 31 января

Жители столичного региона смогут увидеть «красное суперлуние» в среду, 31 января. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Редкое астрономическое явление произойдет в последний день января, когда Луна станет так называемой суперлуной, попав в тень Земли, поясняет телеканал «Звезда». «Красное суперлуние» можно будет увидеть и в регионах России: видимый диск Луны вырастет более чем на 8% и приобретет красно-бурый цвет.

В Москве суперлуние можно будет рассмотреть 31 января после 17:00 в том случае, если будет ясная и безоблачная погода. Расстояние между Землей и спутником в этот момент составит 358 994 км. Наблюдать затмение можно невооруженным глазом.

Следующее полное затмение Луны ожидается 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в XXI веке и совпадет с великим противостоянием Марса.



