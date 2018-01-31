Астрономы сообщили о полном погружении Луны в тень Земли

Астрономы Московского планетария сообщили о полном погружении Луны в тень Земли. Таким образом, наступила максимальная фаза красного суперлуния, сообщает «РИА Новости».

В 15:51 мск началась фаза полного затмения. В 17:08 мск Луна выйдет из земной тени — что будет ознаменовано как конец полного затмения и начало его частных фаз. Становясь ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, однако меняться они будут намного быстрее. В 18:11 мск Луна полностью выйдет из земной тени — в это время закончатся частные фазы и начнется полутеневое затмение. В 19:09 мск Луна полностью выйдет из земной полутени, после чего начнется ночное затмение и Луна засияет в полную силу.

Как сообщал портал iz.ru, россияне смогут наблюдать кровавое суперлуние в последние два дня января. Луна войдет в перигей (ближайшая к Земле точка орбиты. — Ред.), что совпадет с суперлунием и полным затмением спутника планеты. Видимый диаметр Луны на небе увеличится примерно на 8%.

Предыдущее суперлуние жители планеты Земля могли наблюдать в начале января текущего года.