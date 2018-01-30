В России 31 января можно будет наблюдать полное лунное затмение

В последний день января жители большинства регионов России при условии ясной погоды смогут увидеть полное лунное затмение. Об этом заявил пресс-секретарь Института прикладной астрономии Николай Железнов.

По его словам, явление также можно будет наблюдать в Африке, Австралии и Новой Зеландии. При этом жители Европейской части России не смогут увидеть начало затмения, так как для них Луна еще не успеет взойти.

«Явление будет развиваться с 13:50 до 19:10 мск, его полная фаза продлится с 15:51 до 17:08», — приводит ТАСС слова Железнова.

Как сообщал портал iz.ru, помимо полного лунного затмения в России 31 января будет наблюдаться красное суперлуние. Увидеть его смогут в том числе жители Москвы.