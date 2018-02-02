Депутаты поработают на легитимность

Депутаты Госдумы займутся популяризацией выборов. Согласно утвержденному проекту графика работы на весеннюю сессию (есть в распоряжении «Известий»), с 23 февраля по 18 марта парламентарии уйдут на региональные недели, в рамках которых проведут встречи с избирателями. В думских фракциях «Известиям» заявили, что не имеют права агитировать за кандидатов на президентских выборах, однако призвать граждан прийти на избирательные участки закон не запрещает. Эксперты полагают, что многие депутаты будут использовать все возможные площадки для прямой агитации и не смогут обойтись без упоминания конкретных кандидатов.

Проект графика работы на весеннюю сессию Госдума утвердила 16 ноября прошлого года. В отличие от стандартного расписания, в марте 2018-го региональная неделя была перенесена с конца месяца на вторую декаду — с 12 по 18 число. Таким образом, неделю перед днем голосования 18 марта парламентарии проведут в регионах. В ГД «Известиям» пояснили, что благодаря праздничным дням 23 февраля и 8 марта, выходным и близости февральской региональной недели у депутатов появится возможность призывать граждан на участки в течение 20 дней.

Закон «О выборах депутатов Госдумы» запрещает парламентариям вести агитационную деятельность в пользу какого-либо кандидата или партии. В четырех думских фракциях «Известиям» заявили, что в ходе встреч с избирателями в течении утвержденных 20 дней депутаты не намерены призывать граждан к голосованию за кого-либо, однако хотят призвать их прийти на выборы и проголосовать. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже попросил их не нарушать закон и делать «выверенные» заявления. Ранее о необходимости агитировать население за голосование на выборах заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Члены Совета Федерации должны встречаться с населением и агитировать избирателей принять участие в голосовании на выборах президента РФ», — заявила она, назвав это «важной задачей» для сенаторов.

Первый замглавы фракции «Единой России» Раиса Кармазина заявила «Известиям», что агитировать за кандидатов депутаты не будут, однако призовут избирателей «не быть пассивными».

— Мы, конечно, будем выступать перед избирателями и говорить, что нужно идти голосовать. Например, я на встречах с гражданами рассказываю, какие законы мы приняли, что нового в избирательном праве. А сейчас буду разъяснять, что проголосовать теперь можно по месту пребывания. У нас в Красноярском крае часто люди прописаны не там, где живут. Например, мы с мужем прописаны в Норильске. Ехать, чтобы проголосовать, далеко, и билеты дорогие, часто нелетная погода. А теперь не надо брать ни доверенности, ни открепительных, проголосовать будет проще — я обязательно про это расскажу, — пояснила она.

Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил «Известиям», что КПРФ, как и положено по закону, не будет агитировать за своего кандидата (партия выдвинула директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина), однако призовет избирателей прийти и проголосовать.

— Чем больше людей [на выборах], тем выше наш результат. А людям специально говорят: «Никуда не ходи, ничего не делай, никому не верь». А кому это выгодно? — сказал он, добавив, что люди должны сами выбрать, за кого голосовать.

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг отметил, что депутаты перед выборами обязательно должны находится в своих регионах. А о необходимости прийти на выборы депутаты, по его словам, говорят избирателям и сейчас.

— Мы призываем прийти на избирательные участки, потому что чем выше явка, тем выше легитимность выборов и тем меньше поводов у наших зарубежных «партнеров» предъявлять какие-то экономические санкции, — сказал «Известиям» депутат.

На выборах 2018 года «эсеры» не стали выдвигать своего кандидата, поддержав Владимира Путина.

Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин напомнил, что у партии есть свой кандидат в президенты — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и, несмотря на запрет агитации, избиратели «и так его поддерживают».

Председатель комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР), в свою очередь, заявил «Известиям», что его коллеги по партии также будут призывать избирателей прийти на выборы 18 марта.

— Разумеется, выборы президента — главные выборы в стране, глава государства решает все вопросы по внешней и внутренней политике. Мы будем призывать граждан прийти на участки, потому что у них есть последний шанс хоть что-то изменить, — сказал он.

По мнению Алексея Диденко, игнорировать выборы и устраивать «забастовку» — нельзя. А «деструктивные движения», выступающие за бойкот выборов, работают против избирателя, потому что голосование — единственный цивилизованный, демократический способ повлиять на расстановку политических сил в стране.

— Выбрать из перечня кандидатов всегда можно того, кто опытнее, умнее, образованнее, лучше, публичнее и талантливее, — считает парламентарий.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, депутаты способны удовлетворить один из главных общественных запросов сегодняшнего дня — запрос на коммуникацию с властями. Если они массово отправятся «в поля» — будут ездить по регионам и общаться с населением — это создаст кампании позитивный фон, который будет способствовать росту явки.

— У людей должно создаться ощущение, что вся политическая система страны пришла в движение. Если это удастся, то и явка вырастет, — заметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что многое в этом вопросе будет зависеть от того, насколько качественно региональные власти сумеют проинформировать избирателей об этой деятельности.

Директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов полагает, что парламентарии — особенно одномандатники и «активные списочники» — действительно хотят внести вклад в кампанию своих кандидатов в президенты в курируемых регионах.

— Важнее всего такой перерыв для депутатов ЛДПР и КПРФ, кандидаты которых запланировали большое региональное турне. Они будут использовать все площадки для прямой агитации за своих. Единороссы, следуя установке штаба, на официальных мероприятиях скорее будут разъяснять важность прихода на участки, но в ходе личных встреч с избирателями, конечно же, будут рассказывать о программе своего кандидата и его поддержке. О важности для депутатов соблюдать законодательство о выборах говорило и руководство Госдумы, — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что отсутствие пленарных заседаний в последние три недели перед выборами не позволит использовать думскую трибуну для политической борьбы, скандальных инициатив и перепалок между партиями, а также для выдвижения непроходных идей, которые могли бы негативно повлиять на настроения избирателей. К этому президент РФ Владимир Путин призвал парламентариев на декабрьской встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.