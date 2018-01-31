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«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в товарищеском матче

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский «Спартак» сыграл вничью с софийским ЦСКА на зимних сборах, проходящих в Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Матч прошел при равной борьбе, обе команды имели неплохие моменты для взятия ворот, однако подвела точность.

Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», в 2018 году «Спартак» пока не одерживал побед. Два предыдущих матча завершились поражением красно-белых — москвичи проиграли китайской команде «Шанхай Шанган» (0:1) и «Астане» (2:3). 

Следующий товарищеский матч пройдет 3 февраля. «Спартак» сыграет с китайским клубом «Хэбей Чайна Форчун».

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