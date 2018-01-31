Матвиенко назвала условия встречи с послом США Хантсманом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности встретиться с послом США в России Джоном Хантсманом после поступления официального обращения и на определенных условиях.

«Никаких официальных обращений посла США в РФ в Совфед на сегодняшний день не поступало», — сказала Матвиенко, заметив, что в случае такого обращения будет принимать решение в зависимости от своего рабочего графика, а также «от того, как соответствующие структуры в США будут отвечать на обращения посла РФ в Америке, в том числе конгресс».

Спикер Совфеда добавила, что понимает важную роль диалога между США и Россией для налаживания взаимоотношений, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее Матвиенко рассказала журналистам о влиянии антироссийских санкций на ее жизнь.