4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы против рака. Но, к сожалению, общество вспоминает о проблеме только в этот день. У нас принято считать, что борьба против рака — задача исключительно врачей-онкологов, а все остальные граждане просто наблюдатели или пациенты. Однако надежды на то, что примерно 9 тыс. российских онкологов смогут решить проблему без помощи общества, беспочвенны.

Раковые опухоли занимают второе место в списке причин смертности в России. Ежегодно эта болезнь уносит почти 300 тыс. жизней, а число заболевших за год приближается к 600 тыс., что сопоставимо с населением крупного города.

От одного лишь рака молочной железы за год умирает столько же людей, сколько их гибнет во всех дорожно-транспортных происшествиях (около 23 тыс. в год).

Уже сейчас на протяжении жизни каждый четвертый россиянин рискует заболеть раком, а каждый девятый — погибнуть от него. С учетом роста заболеваемости риск, что опухоль обнаружат у кого-то из «ближнего круга», приближается к 100%.

К счастью, рак перестал быть однозначно фатальным заболеванием — сейчас удается спасти более половины россиян с онкологическим диагнозом. Это свидетельствует о том, что в стране есть квалифицированные специалисты, а в их руках имеются необходимые средства для борьбы со злокачественными опухолями. Но в нашей стране не принято открыто заявлять о наличии онкологического заболевания. Частые истории успешной борьбы против рака так и остаются неизвестными, что формирует отношение к онкологии как к безнадежной области медицины. На самом деле это не так — для многих опухолей эффективное лечение существует уже сейчас.

Однако, как показывает опыт стран, успешно борющихся с онкологической проблемой, для ее решения абсолютно недостаточно усилий только врачей. Правительство, общество, бизнес, средства массовой информации — все должны быть вовлечены в этот процесс.

Выявлен ряд устранимых факторов, воздействие которых с высокой вероятностью приводит к развитию злокачественных опухолей. Наиболее известный из них — курение. В РФ сейчас развернута жесткая, но жизненно необходимая кампания, которая делает курение непривлекательным, неудобным и дорогим. Как показывает опыт стран, начавших подобные кампании раньше, с течением времени это приведет к существенному сокращению онкологической смертности. Однако есть много других предотвратимых канцерогенных воздействий, борьбе с которыми в нашей стране уделяется гораздо меньше внимания, — ожирение, гиподинамия, стремление к загару, злоупотребление алкоголем и т.д. Сознательный отказ человека от них значимо снижает риск развития многих опухолей.

Не все опухоли могут быть предотвращены — многие возникают «спонтанно» (без явного воздействия канцерогенов). Действительно, рак может развиться как «невезение» и у приверженцев здорового образа жизни, однако им «не везет» в десятки и сотни раз меньше, чем тем, кто регулярно испытывает свой организм на прочность.

В случае, когда опухоль всё же начала развиваться, стадия заболевания, на которой она выявлена, значимо влияет на дальнейшую судьбу больного. Онкологический скрининг предусматривает обследование людей, не имеющих никаких симптомов (считающихся и считающих себя здоровыми). Раннее выявление злокачественных опухолей значительно снижает риск умереть.

Пока не существует «универсального теста» или набора тестов для раннего выявления всех видов опухолей. Эффективный скрининг есть лишь для пяти видов: рак шейки матки, молочной железы, толстой кишки, предстательной железы и легкого. Скрининговые тесты для их выявления включены в программу диспансеризации. Однако если человек вовремя не придет на обследование, то всё закупленное для этого оборудование окажется бесполезной грудой дорогого металла. Увы, очень многие не понимают, что за несколько часов, потраченных на прохождение обследований, можно «выиграть» сохранение жизни и здоровья.

Если в западных обществах тратят огромные усилия на то, чтобы донести до людей простую истину — нужно бояться не диагноза «рак», а его позднего выявления, то в России существует «иррациональный» страх онкологии. Люди боятся услышать диагноз и часто игнорируют явные симптомы неблагополучия. Решение проблемы ранней диагностики невозможно без широкого взаимодействия с обществом на разных уровнях.

Автор — член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), руководитель отдела мультидисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции