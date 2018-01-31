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Песков заявил о противоречивости в действиях США 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в действиях Соединенных Штатов Америки много противоречивости.

Комментируя сообщения об изменении содержания «кремлевского доклада» перед самой его публикацией, официальный представитель российского лидера отметил, что это внутреннее дело США.

«Неважно, кто и что там пытался поменять, это не дело российской стороны — заниматься догадками. Путин вчера сказал, что это очевидно недружественный шаг по отношению к нашей стране», — заявил Песков.

Ранее эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд, который разрабатывал рекомендации для «кремлевского доклада», рассказал, что имена в этом документе изменили в последний момент.

30 января министерство финансов США опубликовало список имен высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России, а также бизнесменов, которые могут попасть под санкции Вашингтона. 

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