В Госдепе пригрозили выходом США из атомной сделки с Ираном

США выйдут из иранской сделки, если европейские участники договора не займутся «исправлениями его недостатков».

«У нас продолжаются продуктивные дискуссии с нашими европейскими партнерами, поскольку мы стремимся разрешить эти важные вопросы», — сообщил представитель Госдепартамента.

«Это последний шанс», — подчеркнул он.

«Если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки», — отметил дипломат.

Он не уточнил, почему на переговоры по исправлению сделки не приглашены Россия и Китай, которые также являются ее сторонами, сообщает «РИА Новости».

Иран и шесть международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Как писал iz.ru, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в первую неделю января рассказал о планах президента страны Дональда Трампа в ближайшее время либо внести поправки в СВПД, либо полностью отказаться от выполнения его условий.