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Франция следом за США может выйти из ядерной сделки по Ирану

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Фото: Global Look Press/State Department
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Франция с высокой вероятностью выйдет из ядерной сделки по Ирану, как только на такой шаг пойдут США. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах и подтвердили два собеседника во французских.

«Именно с французов может начаться эффект домино. Великобритания тоже смотрит за развитием ситуации, но проводит по этому вопросу куда более самостоятельную политику. А, например, Германии вообще не до сделки, поскольку сейчас ее руководство в большей степени занято внутренними проблемами, связанными с формированием коалиции», — заявил изданию собеседник.

Источник подчеркнул, что, «если США начнут действовать, в стороне не останется никто». В МИД Франции в ответ на просьбу «Известий» прокомментировать ситуацию ответили, что в Париже «приняли к сведению заявление президента США и его решение продлить заморозку санкций против Ирана» и будут «координировать этот вопрос с европейскими партнерами».

Отмечается, что в течение 120 дней (столько действует заморозка санкций со стороны США) другие участники соглашения должны убедить Вашингтон не менять условия сделки. Как отметил источник «Известий» в МИД РФ, «Москва сделает всё, чтобы не допустить срыва договоренностей, к которым шли более десяти лет». За сохранение сделки выступает и Пекин. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан назвал ее «ценной» и отметил, что она была заключена «с большим трудом».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ядерное домино

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