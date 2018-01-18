США заверили в соблюдении обязательств по ядерной сделке с Ираном

США продолжают придерживаться обязательств в рамках сделки с Ираном по ядерной программе, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, международное сообщество «должно потребовать от Ирана выполнения резолюции СБ ООН 2231», которая зафиксировала положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Вашингтон считает, что Тегеран неоднократно нарушил запреты, введенные СБ, поэтому «не заслуживает доверия со стороны международного сообщества».

СВПД заключен 14 июля 2014 года. Документ, подписанный Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

Как сообщал портал iz.ru, 12 января президент США продлил заморозку санкций против Ирана в рамках СВПД, но заявил, что делает это в последний раз. Если Евросоюз не «исправит» сделку с Ираном, США пообещали выйти из соглашения.