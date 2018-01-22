Пенс назвал катастрофой сделку с Ираном

Госсекретарь США Майкл Пенс назвал катастрофой соглашение с Ираном. Он добавил, что Вашингтон никогда не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Об этом американский дипломат заявил в ходе выступления в Кнессете.

Выступление Пенса транслируют каналы израильского телевидения. Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в Израиль накануне.

12 января президент США Дональд Трамп продлил заморозку санкций против Ирана в рамках СВПД, но заявил, что делает это в последний раз. Если Евросоюз не «исправит» сделку с Ираном, США пообещали выйти из соглашения.