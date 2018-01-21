Вице-президент США приехал в Израиль

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Израиль. Это третий пункт его ближневосточного турне — ранее Пенс посетил Египет и Иорданию.

Израильские телеканалы провели прямую трансляцию приземления военно-транспортного самолета с высоким гостем на борту в тель-авивском аэропорту имени Давида Бен-Гуриона.

Основная часть визита пройдет в Иерусалиме, уточняет «РИА Новости».

Это первый визит в страну высокопоставленного представителя администрации США после решения признать Иерусалим столицей Израиля.

Майк Пенс проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином. Гость выступит в кнессете, посетит Стену плача и мемориал жертв холокоста.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американскую дипмиссию в этот город из Тель-Авива. Заявление спровоцировало массовые беспорядки в Палестине, а движение ХАМАС 12 декабря объявило о начале третьей интифады.

В этой обстановке Майк Пенс дважды переносил визит в регион. Первый раз из-за кризиса в отношениях Израиля и Палестины, второй — в связи с голосованием в конгрессе по проекту налоговой реформы в США.

Как сообщал портал iz.ru, ранее палестинские демонстранты в Вифлееме сожгли портреты Пенса. Накануне этого визита Пенса движение ХАМАС назвало его нежелательным.