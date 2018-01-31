Делегация ЕС посетит Волгоград в юбилей Сталинградской битвы

На мероприятия, посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Волгоград 2 февраля прибудут делегации из более чем десяти стран Евросоюза и СНГ.

Как рассказали «Известиям» в администрации города, в город-герой приедут свыше сотни зарубежных гостей, включая депутатов и представителей городских самоуправлений. При этом самыми представительными делегациями станут немецкая и чешская.

«Специально для этой поездки стеклозавод в городе Подебрады изготовил 10 хрустальных урн, которые будут наполнены волгоградской землей и увезены обратно в Чехию», — рассказал «Известиям» руководитель чешской делегации Яромир Кохличек.

Урны с изображением пятиконечной звезды и надписями «Сталинград 1943» и «Волгоград 2018» разместят в музеях страны. Кроме того, чешская делегация планирует вручить памятные подарки ветеранам.

Подробнее — в материале «Известий»:

Международное спасибо героям Сталинграда