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Делегация ЕС посетит Волгоград в юбилей Сталинградской битвы

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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На мероприятия, посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в Волгоград 2 февраля прибудут делегации из более чем десяти стран Евросоюза и СНГ. 

Как рассказали «Известиям» в администрации города, в город-герой приедут свыше сотни зарубежных гостей, включая депутатов и представителей городских самоуправлений. При этом самыми представительными делегациями станут немецкая и чешская.

«Специально для этой поездки стеклозавод в городе Подебрады изготовил 10 хрустальных урн, которые будут наполнены волгоградской землей и увезены обратно в Чехию», — рассказал «Известиям» руководитель чешской делегации Яромир Кохличек.

Урны с изображением пятиконечной звезды и надписями «Сталинград 1943» и «Волгоград 2018» разместят в музеях страны. Кроме того, чешская делегация планирует вручить памятные подарки ветеранам.

Подробнее — в материале «Известий»:

Международное спасибо героям Сталинграда

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