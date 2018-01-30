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Израиль солидарен с Россией в борьбе с реабилитацией нацизма

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Фото: пресс-служба Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг/victorymuseum.ru
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Израиль находится на стороне России в борьбе с реабилитацией нацизма и пересмотром итогов Второй мировой войны.

Об этом заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен на брифинге в честь открытия выставки «Шоа-Холокост. Как человек мог сотворить такое?» в Музее Победы в Москве.

«Мы находимся на той же стороне, с Россией, по поводу всего, что связано с итогами Второй мировой войны. В Израиле очень ценят это дело», — приводит «РИА Новости» слова дипломата. 

Как сообщал портал iz.ru, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия и Израиль тесно сотрудничают в противодействии попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. 

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