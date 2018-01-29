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Путин назвал сближающие Россию и Израиль черты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Неприятие антисемитизма, а также любых проявлений ксенофобии и межнациональной розни сближают Россию и Израиль.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Он отметил, что Россия и Израиль тесно сотрудничают «в деле противодействия попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны». 

Путин также указал на необходимость пресекать попытки отрицания холокоста и «умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией», передает «Интерфакс»

Как писал портал iz.ru, Путин совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху посетил выставку «Собибор: Победившие смерть» в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

Мероприятие приурочили к Международному дню памяти жертв холокоста, который отмечался 27 января. 

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