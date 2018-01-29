Путин поздравил Ниинистё с победой на выборах президента Финляндии

Президент России Владимир Путин поздравил Саули Ниинистё с победой на выборах президента Финляндии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поздравляя Ниинистё с переизбранием на пост главы государства, Путин отметил, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами Финляндии проводимого Ниинистё курса. Российский президент подчеркнул, что во многом благодаря усилиям Ниинистё российско-финские отношения развиваются в конструктивном и добрососедском ключе.

Путин также подтвердил готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему наращиванию комплекса российско-финляндских связей на благо народов двух стран, в интересах обеспечения региональной стабильности и безопасности. В поздравительной телеграмме президент РФ пожелал своему Ниинистё крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Как сообщал портал iz.ru, Саули Ниинистё в качестве независимого кандидата одержал победу на выборах президента Финляндии, получив 62,7% голосов избирателей. Второе место досталось кандидату от оппозиционного «Союза «зеленых» Пекке Хаавиcтo с 12,4%. Тройку замкнула представительница «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари с 6,9%. Всего на пост президента страны претендовали восемь политиков.