Саули Ниинистё победил на выборах президента Финляндии
Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё одержал победу на выборах главы государства после подсчета 100% голосов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минюст страны.
Ниинистё, выступивший на выборах как независимый кандидат, получил 62,7% голосов избирателей.
Второе место занял кандидат от оппозиционного «Союза «зеленых» Пекка Хаавиcтo с 12,4%, третье — кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтаcаари с 6,9%. Всего на высший государственный пост претендовали восемь политиков.
Окончательно подтвержденные итоги выборов будут опубликованы 30 января. Инаугурация нового президента Финляндии должна состояться 1 февраля.
Ранее портал iz.ru сообщил, что 28 января на Кипре проходят выборы президента.