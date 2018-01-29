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Саули Ниинистё победил на выборах президента Финляндии

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Фото: Global Look Press/Kalle Parkkinen/Newspix24
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Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё одержал победу на выборах главы государства после подсчета 100% голосов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минюст страны.

Ниинистё, выступивший на выборах как независимый кандидат, получил 62,7% голосов избирателей.

Второе место занял кандидат от оппозиционного «Союза «зеленых» Пекка Хаавиcтo с 12,4%, третье — кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтаcаари с 6,9%. Всего на высший государственный пост претендовали восемь политиков.

Окончательно подтвержденные итоги выборов будут опубликованы 30 января. Инаугурация нового президента Финляндии должна состояться 1 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что 28 января на Кипре проходят выборы президента.

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