Саули Ниинистё победил на выборах президента Финляндии

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё одержал победу на выборах главы государства после подсчета 100% голосов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минюст страны.

Ниинистё, выступивший на выборах как независимый кандидат, получил 62,7% голосов избирателей.

Второе место занял кандидат от оппозиционного «Союза «зеленых» Пекка Хаавиcтo с 12,4%, третье — кандидат от «Истинных финнов» Лаура Хухтаcаари с 6,9%. Всего на высший государственный пост претендовали восемь политиков.

Окончательно подтвержденные итоги выборов будут опубликованы 30 января. Инаугурация нового президента Финляндии должна состояться 1 февраля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что 28 января на Кипре проходят выборы президента.