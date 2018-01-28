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Ниинистё лидирует на выборах в Финляндии после подсчета 98,3% голосов‍

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Seppo Samuli
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Нынешний президент Финляндии Саули Ниинистё, баллотирующийся на второй срок, побеждает на президентских выборах после подсчета 98,3% голосов. По данным минюста страны, он набрал 62,7% голосов. 

Его главный конкурент Пекка Хаависто набрал 12,3%, Лаура Хухтасаари — 6,9%, еще 6,2% набрал Пааво Вяюрюнен.

На итоговой пресс-конференции по окончании выборов Ниинистё заявил, что не видит причин к изменению политики в отношении России. 

«У нас разные точки зрения на Украину, Крым. Но главным является развитие хороших добрососедских отношений», — сказал он, передает «РИА Новости»

Окончательные официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены минюстом во вторник, 30 января.

Ранее сообщалось, что если в ходе первого тура голосования никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 11 февраля состоится второй тур выборов президента.

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