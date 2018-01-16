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Президент Финляндии рассказал о хороших отношениях с Россией

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Фото: Global Look Press/Matti Matikainen
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Финляндия поддерживает хорошие отношения с Россией, заявил президент страны Саули Ниинистё.

По словам главы государства, несмотря на антироссийские санкции, у государств «есть много свободного пространства для развития сотрудничества», которое Хельсинки намерены поддерживать.

Политик добавил, что вступление Финляндии в НАТО не является актуальным вопросом для Хельсинки, сообщает телеканал Yle TV1.

Ранее Саули Ниинистё решил баллотироваться на второй срок.

Выборы президента Финляндии запланированы на 28 января.

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