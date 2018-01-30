Прямой эфир

Названа дата начала теннисного турнира St.Petersburg Open 2019

0
Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Schreyer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила календарь соревнований на 2019 год, согласно которому турнир St.Petersburg Open 2019 стартует в Петербурге 16 сентября, сообщает пресс-служба ассоциации.

Всего в течение 2019 года в 31 стране мира на шести континентах пройдет 63 турнира. Помимо четырех турниров «Большого шлема», ожидаются 13 мероприятий категории АТР-500, 39 соревнований АТР-250, а также девять турниров серии «Мастерс-100», сообщает телеканал «78».

Откроется сезон 31 декабря 2018 года соревнованиями в Дохе, Пуне и Брисбене. Турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартует 14 октября 2019 года. Завершится сезон Итоговым чемпионатом АТР в Лондоне и турниром «Мастерс U21» в Милане. Общий призовой фонд соревнований ассоциации теннисистов-профессионалов составит $137,5 млн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после Australian Open на первой позиции остался испанец Рафаэль Надаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Швейцарец Федерер в шестой раз выиграл турнир Australian Open
Теннисистка Павлюченкова обещала подарить журналисту напульсник с бриллиантами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017