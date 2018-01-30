Названа дата начала теннисного турнира St.Petersburg Open 2019

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила календарь соревнований на 2019 год, согласно которому турнир St.Petersburg Open 2019 стартует в Петербурге 16 сентября, сообщает пресс-служба ассоциации.

Всего в течение 2019 года в 31 стране мира на шести континентах пройдет 63 турнира. Помимо четырех турниров «Большого шлема», ожидаются 13 мероприятий категории АТР-500, 39 соревнований АТР-250, а также девять турниров серии «Мастерс-100», сообщает телеканал «78».

Откроется сезон 31 декабря 2018 года соревнованиями в Дохе, Пуне и Брисбене. Турнир «ВТБ Кубок Кремля» стартует 14 октября 2019 года. Завершится сезон Итоговым чемпионатом АТР в Лондоне и турниром «Мастерс U21» в Милане. Общий призовой фонд соревнований ассоциации теннисистов-профессионалов составит $137,5 млн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после Australian Open на первой позиции остался испанец Рафаэль Надаль.