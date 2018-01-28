Швейцарец Федерер в шестой раз выиграл турнир Australian Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал шестикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, одержав победу в финальном поединке с хорватом Марином Чиличом. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Встреча продолжалась 3 часа 3 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Эта победа стала 20-й для швейцарца в турнирах серии «Большого шлема», он догнал серба Новака Джоковича и австралийца Роя Эмерсона. Ранее он занимал первое место на чемпионатах 2004, 2006, 2007, 2010 и 2017 годов.

По количеству побед 36-летнего спортсмена обходят только женщины — немка Штеффри Граф с 22 выигранными турнирами, американка Серена Уильямс с 23 победами на счету и австралийка Маргарет Корт (24).

Накануне, 27 января, в финальном матче Australian Open победила датчанка Каролина Возняцки.