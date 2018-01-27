Теннисистка Павлюченкова обещала подарить журналисту напульсник с бриллиантами

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy – 2018 сыграет с другой россиянкой –– Екатериной Макаровой. При этом спортсменка пообещала в случае победы сделать дорогой подарок журналисту, вытянувшему ей такой жребий.

«Могу подарить свой напульсник после матча», — цитирует «Газета.ру» Павлюченкову.

После этого заявления гендиректор турнира Александр Медведев отметил, что этот спортивный атрибут теннисистки украшен бриллиантами.

27 января портал iz.ru сообщил, что датская теннисистка Каролина Возняцки одержала победу в финале чемпионата Australian Open над румынкой Симоной Халеп.